В Дагестане начали следственную проверку после массового отравления детей в возрасте от 2 до 13 лет в Буйнакске. Причиной обращения к врачам стало пищевое отравление легкой и средней степени, предположительно, из-за употребления загрязненной питьевой воды, подаваемой в дома по водопроводным линиям. Как следует из сообщения на сайте СКР республики, проводится проверка в отношении должностных лиц, ответственных за нормальное функционирование водопроводных сетей, качество подаваемой населению воды и состояние гидротехнических сооружений.Ранее в администрации Буйнакска сообщили о 30 отравившихся детях, поступивших в больницу. Теперь число маленьких пациентов с рвотой, тошнотой и повышенной температурой выросло до 36. Отмечается, что за помощью к медикам обращаются и взрослые. По словам представителей городской мэрии, пробы воды исследуются. Местных жителей просят не пить сырую воду из-под крана.