На Ставрополье за последние сутки скончались семь пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших достигло 820.Также за вчерашний день диагноз подтвердился еще у 239 человек. Всего на Ставрополье заболело – 38230. Выздоровели – 34126. А за последние сутки болезнь победили 244 жителя Ставрополья.Для выявления новых случаев заболевания проведено свыше 6 тысяч тестов. Всего — 1 миллион 140 тысяч исследований за весь период.Для пациентов с коронавирусом продолжают создаваться специализированные койки в лечебных учреждениях.По словам Владимира Владимирова, пятая часть всего коечного фонда остается свободной.