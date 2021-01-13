В регионе продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. Так, за вчерашний день диагноз подтвердился еще у 239 жителей края. Всего за весь период пандемии заразились – 38230.К сожалению, снова зафиксированы жертвы инфекции. Так, за сутки скончались 7 пациентов, у которых коронавирус вызвал осложнения. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.- Вакцинация поможет защитить здоровье в этой эпидемической обстановке. Всего в крае сделали прививки уже более 4,4 тысячи человек, - обратился губернатор к землякам.Напомним, что на 13 января 2021 года закрытых школ в крае из-за коронавируса нет. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе министерства образования Ставрополья.- Вопрос заболеваемости работников образовательных организаций Ставропольского края стоит на контроле министерства образования Ставропольского края. Министерством осуществляется ежедневный мониторинг заболеваемости. Полученные данные передаются в координационный совет по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории края для принятия соответствующих решений в случае необходимости, - прокомментировали в ведомстве.