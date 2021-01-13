В этом году в краевом центре откроются 2 новых детских сада на 460 мест. Об этом сообщает пресс-служба городской мэриию. Так, детсад на улице Пригородная рассчитан на 300 мест, 124 из них – ясельные.Сдача здания в эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года.Возведение сада на улице Чапаева стартовало не так давно, однако ожидается, что 160 детей, из которых 80 – ясельного возраста, станут его воспитанниками в этом году. Кстати, в этом детском саду предусмотрен современный комфортный бассейн.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе на территории Комсомольского озера установили 12 топиарных фигур.Так, вблизи водоема расположились 7 розовых фламинго, 2 рыбы на волне, трехметровый Нептун, такой же высоты бабочка на цветке и крокодил длиною почти в 4 метра.Жители краевого центра уже успели разнообразить новогодние снимки в соцсети, сфотографировшись с новыми «земляками».