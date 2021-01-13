На Ставрополье увеличилось количество людей, которые получили прививки от коронавируса. По словам главы региона, всего в крае сделали прививки уже более 4,4 тысячи человек.Владимир Владимиров подчеркнул, что вакцинация - эффективный инструмент в борьбе с распространением COVID-19.Однако ставропольцам не следует забывать о необходимости продолжать соблюдать меры профилактики и ответственно относиться к рекомендациям специалистов.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. Так, за вчерашний день диагноз подтвердился еще у 239 жителей края. Всего за весь период пандемии заразились – 38230.К сожалению, снова зафиксированы жертвы инфекции. Так, за сутки скончались 7 пациентов, у которых коронавирус вызвал осложнения. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.