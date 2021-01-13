На Ставрополье в 2021 году начнут строить буйволиный молочный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.Известно, что она появится в Александровском округе. Планируется изготовлять 100 тонн сыра ежегодно.В ассортименте будут сливки, масло, мацони, а также сыр моцарелла.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кочубеевском округе ввели в эксплуатацию крупнейшую ВЭС в России. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи края.Предприятие начало поставлять выработанную электроэнергию и мощность на оптовый рынок.