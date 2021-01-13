Инцидент произошел накануне. 12 января, около 19:00, на одной из улиц Ставрополя. Неизвестные открыли огонь по стеклам автомобиля местной жительницы.По предварительным данным, стреляли из пневматической винтовки.Хозяйка машина обратилась с заявлением в местный отдел полиции. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.- Уважаемые водители будьте аккуратнее и внимательнее, если вдруг увидите этих чертей остановитесь,не дайте им уйти от ответственности! А стреляющим, советую, одумайтесь, ведь в машине мог быть ребенок, - написала пострадавшая в соцсети. (орфография и пунктуация автора сохранены).