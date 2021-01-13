Промышленная столица Ставрополья вошла в тройку городов с самой высокой заболеваемостью COVID-19 в крае. Об этом рассказал мэр Невинномысска Михаил Миненков.Он выразил обеспокоенность ситуацией с распространением COVID-19 в городе.По словам Миненкова, даже новогодние каникулы не привели к снижению заболеваемости COVID-19.– К сожалению, сложилась достаточно сложная обстановка с COVID-19 у нас в городе – мы входим в тройку городов по Ставропольскому краю по заболеваемости. Каникулы не дали нам ощутимого результата, – прокомментировал он.Тем временем в регионе продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. Так, за вчерашний день диагноз подтвердился еще у 239 жителей края. Всего за весь период пандемии заразились – 38230.К сожалению, снова зафиксированы жертвы инфекции. Так, за сутки скончались 7 пациентов, у которых коронавирус вызвал осложнения. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.