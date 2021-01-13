Власти региона решили построить объездную дорогу Западный обход, которая существенно разгрузит въездной район Кисловодска. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Объездная дорога, протяженностью 6,2 км, пройдет со стороны поселка Нежинского до Старого озера.По данным краевого миндора, новая трасса затронет 6 участков автодорог Кисловодска и 4 участка в Предгорном районе. Сейчас идет подготовка к разработке проектно-сметной документации.Планируется, что строительство дороги обойдется в 950 млн рублей.Существующий единственный въезд в город с федеральной автомобильной трассы А-157 Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск на проспект Победы из-за высокого трафика не справляется с нагрузкой. Об этом рассказали в пресс-службе администрации курорта. Потоки автотранспорта масштабны по величине и степени их концентрации, в результате средняя скорость движения резко снижается.Это приводит к перегрузке коммуникаций города, осложняет работу общественного транспорта, коммунальных и социальных служб. К тому же, возникающие транспортные заторы оказывают крайне негативное влияние на экологию курорта.Новая транспортная магистраль распределит автомобильные потоки по трем направлениям - планируется организация трех съездов в районы города.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в этом году в краевом центре откроются 2 новых детских сада на 460 мест. Об этом сообщает пресс-служба городской мэриию. Так, детсад на улице Пригородная рассчитан на 300 мест, 124 из них – ясельные.Сдача здания в эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года.