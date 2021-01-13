Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на обращение старейшин о выдаче тел родственников убитых террористов из Ингушетии. Политик отметил, что это произойдет лишь в том случае, если убитых оправдает суд.Кадыров сообщил, что он готов выступить гарантом выдачи тел убитых в Грозном Хасана и Хусейна Тимурзиевых. Однако если их признают преступниками и террористами – речи о подобном и быть не может. В этом случае тела останутся у криминалистов.Напомним, что широкий резонанс вызвал теракт в Грозном 28 декабря 2020 года. Двое пекарей из Ингушетии напали на полицейских с ножами. Один сотрудник правоохранительных органов был убит на месте, второй получил ранения, но сумел спастись. Боевиков ликвидировали на месте.Ещё больший резонанс эпизод приобрел после обращения родственников убитых. Они записали видео, в котором усомнились в виновности братьев Тимурзиевых, выдвинули абсурдные версии и потребовали от главы Чечни подтверждений.Кадырова такие сомнения разгневали. А семья погибшего полицейского и вовсе объявила авторам обращения кровную месть. Позже было опубликовано видео нападения, на котором видно, что боевики действительно атаковали правоохранителей.Несмотря на это, старейшины Ингушетии все равно обратились с просьбой вернуть тела. Однако, как дал понять глава Чечни, пока ведется следствие, они будут оставаться в республике.ЕЩЁ ПО ТЕМЕГнев Кадырова, боевики-пекари и кровная месть: как теракт в Чечне стал причиной межклановой враждыКак одно единственное видео навлекло на две ингушских семьи гнев главы Чечни Рамзана Кадырова, прокурорскую проверку и кровную месть? Как в этом замешаны братья-пекари, напавшие на полицейских с ножами 28 декабря 2020 года? «Комсомолка» рассказывает о самом громком скандале Северного Кавказа, завершающем 2020 год (подробности).