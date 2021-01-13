Жаркие январские каникулы закончились, и «Сочи Парк» перешел на зимнее расписание работы. Однако это не означает, что аттракционы перестанут работать. Наоборот. Аттракционы в «Сочи Парке» работают пять дней в неделю.Оставшиеся два дня будут предназначены для прогулок. Под них отвели понедельник и вторник.- В это время в распоряжении гостей парка — восемь тематических земель, аттракционы-качалки для самых маленьких, детские игровые площадки «Джунгли» и Эко-деревня, - рассказали в «Сочи Парке».Оставшиеся дни, со среды по воскресенье, работает полный комплекс: детские, семейные, экстремальные аттракционы. Также гостей ждут в дельфинарии. Игровые площадки «Джунгли» и Эко-деревня также открыты.Для гостей отеля-замка «Богатырь», который находится на территории «Сочи Парка», вход свободный. С 13 января Сочи Парк открыт с 11:00 до 19:00.Новый сезон в первом тематическом парке стартует в конце марта.Подробное расписание работы парка можно найти на сайте sochipark.ru.Материал предоставлен пресс-служба «Сочи Парк»