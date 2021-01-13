Владимир Владимиров отозвал поправки в закон о патентной системе налогов на Ставрополье. Об этом \\"КП\\" сообщил депутат Краевой Думы Николай Новопашин.- В плане на пятницу стояло внеочередное заседание, на котором мы должны были рассмотреть поправки. А во вторник ответственный комитет [комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике - Прим] должен был обсудить проект. Из-за пандемии всех членов комитета обзвонили, и они его приняли, я так понял, - сказал Новопашин.Точная причина, почему отозвали поправки, пока не раскрывается. Депутат предположил, что проект был не до конца проработан.Напомним, в конце 2020 года на Ставрополье приняли новый закон о патентном налоге. По нему, бизнес должен отдавать в казну в 10 раз больше, чем было ранее. Предприниматели оказались недовольны таким раскладом.В понедельник Владимир Владимиров внес в думу поправки по закону о патентном налогообложении. Согласно тексту пояснительной записки, нагрузку хотели уменьшить вдвое.