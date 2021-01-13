В Северной Осетии, сообщают в республиканском МЧС, ожидается штормовой юго-западный ветер с порывами до 32 метров в секунду. Особенно стоит быть осторожными жителям горных и предгорных районов, по которым стихия ударит сильнее всего. Спасатели просят проявить бдительность. Если окажитесь в неподходящий момент на улице, говорят в службе, держитесь подальше от одиночно растущих деревьев и вывесок или укройтесь от ветра в подъезде. Лучше же пересидеть непогоду дома. Предупреждение в силе до 14 января.