Губернатор Ставрополья провел в режиме видеоконференцсвязи совещание, посвященное развитию региона КМВ.Темой обсуждения стали предложения по уточнению плана комплексного развития региона КМВ до 2025 года, подготовленные правительством Ставропольского края во взаимодействии с федеральным центром.Сформированный пакет инициатив на общую сумму свыше 30 миллиардов рублей включает в себя мероприятия по модернизации инженерной, транспортной и курортной инфраструктуры.Реализация более чем 20 крупных проектов способна не только улучшить качество жизни в регионе, но и увеличить курортный потенциал Кавминвод.В том числе, это сделает возможным расширение емкости санаторно-гостиничного комплекса на 75 тысяч койко-мест и создание около 20 тысяч новых рабочих мест.Окончательный перечень объектов плана будет согласован с министерством экономического развития РФ.Губернатор поручил ответственным краевым ведомствам совместно с главами муниципальных образований в сжатые сроки завершить подготовку техзаданий для проведения проектных работ. Они должны быть утверждены к середине февраля. Предполагается, что строительство объектов начнется в 2022 году.Особое внимание глава края потребовал уделить экологическим характеристикам каждого проекта.- Обязательным условием реализации каждого крупного проекта в курортном регионе должна стать экологическая экспертиза. Это требование необходимо закрепить, сделать обязательным, - подчеркнул Владимир Владимиров.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что власти региона решили построить объездную дорогу Западный обход, которая существенно разгрузит въездной район Кисловодска. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.Объездная дорога, протяженностью 6,2 км, пройдет со стороны поселка Нежинского до Старого озера.По данным краевого миндора, новая трасса затронет 6 участков автодорог Кисловодска и 4 участка в Предгорном районе. Сейчас идет подготовка к разработке проектно-сметной документации.Планируется, что строительство дороги обойдется в 950 млн рублей.