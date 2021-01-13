В дагестанском Буйнакске приняли решение закрыть детские сады до выяснения причины массового отравления детей. 55 из них попали в больницу, их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести.В городской администрации сообщается, что всего отравились 10 взрослых и 61 ребенок. Причины пока не установлены, среди версий некачественная вода и отравление йогуртами или мандаринами из новогодних подарочных наборов.В связи с этим принято решение закрыть детские сады. Кроме того, жителям не рекомендуют пить водопроводную воду.Расследованием занимаются Роспотребнадзор и Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».