В Ставрополе сегодня, 13 января, в День российской печати губернатор края проводит ежегодную пресс-конференцию.Владимир Владимиров поздравил местных журналистов с профессиональным праздником, поблагодарив за нелегкий труд в сложном 2020 году.Глава края рассказал о вакцинации против коронавируса в нашем крае. По словам главы региона, вместе с ним в один день привились еще четыре человека. Все они чувствуют себя хорошо:- Я не переболел, но сейчас уже с окрепшим иммунитетом. Я даже шутил, говорю министру здравоохранения края, «Вы, что нас водой прививали, мы себя так хорошо чувствуем». На сегодняшний день край имеет более 4 тысяч привививок против коронавируса. А после 27 января в наш регион еще доставят 32 тысячи доз прививок. Желающим привиться, советуем записаться через портал госуслуги. Чтобы не создавать очереди в медучреждениях.Также губернатор края рассказал, что на базе инфекционной больницы Ставрополя планируют открыть отделение пульмонологии. Так как не секрет, что в период пандемии очень много пациентов стали поступать в больницы с тяжелым поражением легких.Что касается работы медиков в нашем регионе, то Владимиров поблагодарил врачей за их труд. При этом он отметил, что в этом году абитуриентов Ставропольского медуниверситета ждут 400 бюджетных мест.- Перед новогодними праздниками волонтеры поздравляли детей медиков. Пока их родители спасают жизни земляков, мы должны помнить и заботиться и о близких медиков.Во время пресс-конференции губернатор Ставрополья ответит журналистам на вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона, итогами 2020 года и планами на 2021 год.