Во время большой ежегодной пресс-конференции губернатора Ставрополья корреспондент «КП-Северный Кавказ» Антон Шаповалов задал вопрос: «Периодически заходят разговоры о переподчинении КМВ федеральному центру. О том, что регион слишком стратегически важный, чтобы управляться местной администрацией. Это слухи или такие планы действительно существуют?»Владимир Владимиров ответил, что это - слухи, а слухи он не комментирует.— По поводу тяжести управления: ни одного дня мне не было тяжело управлять Ставропольским краем. Это твоя территория, ты обязан ее развивать, и, вне сомнения, мы ее развиваем. Мы посчитали ради интереса, сколько с 2015 года мы в КМВ вложили: 25,5 миллиарда рублей только краевых денег, еще 18 миллиардов — федеральных, - рассказал он.Также Владимиров отметил, что где-то даже встречал информацию, что некоторые районы КБР и КЧР будут подчиняться КМВ:- Это тоже неправда. Сейчас города КМВ успешно принимают отдыхающий круглый год, санатории преображаются, становятся популярнее среди курортников и местных, и зарубежных. Лучше нас никто в России не собрал курортный сбор.Напомним, сегодня, 13 января, в краевом центре глава региона Владимир Владимиров проводит пресс-конференцию. Ранее он рассказал, что на базе инфекционной больницы Ставрополя планируют открыть отделение пульмонологии.Также губернатор сегодня ответит журналистам на вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона, итогами 2020 года и планами на 2021 год.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В инфекционной больнице Ставрополя планируют открыть отделение пульмонологииВ период пандемии очень много пациентов стали поступать в больницы с тяжелым поражением легких (подробнее)