По словам губернатора Ставрополья, в 2021 году в модернизацию первичного звена оказания медпомощи направят 2,5 миллиарда рублей. Особое внимание уделят развитию системы реабилитации после тяжелых заболеваний.Также Владимиров рассказал, что в нашем регионе построят 29 новых поликлиник и ФАПов, отремонтируют 97 поликлинических учреждений, приобретут 104 единицы медицинского транспорта и на 193 миллиона обновят тяжелое оборудование.Еще одним важным моментом станет развитие системы реабилитации. На фоне пандемии эта необходимость стала очевидной.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в инфекционной больнице Ставрополя планируют открыть отделение пульмонологии.Не секрет, что коронавирусная инфекция имеет отрицательный эффект, связанный с поражением легких. На них образуются рубцы:— И мы видим отложенный эффект в части необходимости организации пульмонологии. Мы начнем строить нашу инфекционную больницу, сделаем отделение пульмонологии, чтобы в нем проводить реабилитации, — поделился губернатор Ставрополья.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Глава Ставрополья рассказал, перейдут ли КМВ в подчинение федеральному центруТакже губернатор сегодня ответит журналистам на вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона, итогами 2020 года и планами на 2021 год (подробнее)