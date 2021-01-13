Во время пресс-конференции губернатор Ставрополья прокомментировал вопрос о перспективах развития курортов Кавказских Минеральных Вод.По его словам, Ставрополье активно готовится к предстоящему курортному сезону. Сейчас идет работа над тем, чтобы туристическое предложение было интересным и разнообразным.Очень многое будет зависеть от эпидобстановки, но предварительно на Кавказских Минеральных Водах планируется проведение ряда крупных масштабных событий.В их числе – международный фестиваль фейерверков «PyroFivePeaks», глобальный музыкальный фестиваль, лечебный фестиваль «Железная грязь».Также большие ожидания связаны с началом реализации плана комплексного развития региона КМВ до 2025 года, предполагающего капитальные вложения в инфраструктуру свыше 30 миллиардов рублей.– Ставрополье – один из центров внутрироссийского туризма. Мы делаем упор на благоустройство, реконструкцию и строительство объектов, которые формируют облик нашего курортного региона. Это канатные дороги, парки, озера, памятники культуры, архитектурные достопримечательности, инженерные объекты, дороги, развязки. Предусмотрено благоустройство Новопятигорского озера, создание туристско-рекреационного кластера «Приозерно-Парковый» в Ессентуках, создание канатной дороги в Железноводске.Также сегодня, 13 января во время ежегодной пресс-конференции Владимиров сообщил, что «никто лучше Ставрополья не смог оформить курортный сбор».