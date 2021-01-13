Во время ежегодной пресс-конференции губернатора Ставрополья прозвучал вопрос об изменениях в закон о патентной системе налогообложения. Владимир Владимиров подчеркнул, что было принято решение полностью пересчитать все ставки.По его словам, изначально планировалось ввести коэффициент 50 процентов для тех, кто будет пользоваться патентной системой налогообложения.Но 3 января было решено пересмотреть все ставки. Теперь их приравняли к тем показателям, которые действовали до принятия закона.— Мы решили пересмотреть все ставки. Уже новый закон с новыми ставками был направлен в думу, — прокомментировал глава региона.Также Владимир Владимиров сообщил, что на Ставрополье продолжится поддержка бизнеса. Так, в 2021 году на это направят 1,8 млрд рублей.Также будет развиваться система социальных контрактов. На это направление планируют выделить 650 млн рублей.Поддержка будет разделена между сельским хозяйством и малым и средним предпринимательством.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Владимир Владимиров отозвал поправки в закон о патентной системе налогов на Ставрополье. Об этом «КП» сообщил депутат Краевой Думы Николай Новопашин.— В плане на пятницу стояло внеочередное заседание, на котором мы должны были рассмотреть поправки. А во вторник ответственный комитет [комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике - Прим] должен был обсудить проект. Из-за пандемии всех членов комитета обзвонили, и они его приняли, я так понял, — сказал Новопашин.