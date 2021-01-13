Губернатор Ставрополья рассказал, что в регионе продолжает устойчиво работать система для оказания помощи больным с COVID-19. Одно из важных направлений – вакцинация населения.По словам Владимира Владимирова, край готов к началу масштабной вакцинации. Сейчас в регионе есть запас в объеме более четырех тысяч вакцин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.В январе в край поступит еще 32 тысячи доз вакцины. Записаться на вакцинацию можно будет на краевом портале «Госуслуги» – 26gosuslugi.ru.Глава региона напомнил, что этот год объявлен в крае Годом здравоохранения. Важный акцент будет сделан на развитии первичного звена здравоохранения Ставрополья. Для этого разработана отдельная региональная программа с общим объемом финансирования более 7,3 млрд рублей.Кроме того, продолжится работа по подготовке медицинских кадров для системы здравоохранения края.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском государственном медицинском университете дополнительно созданы 400 мест, на которые будут набираться студенты по программе целевого набора.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по словам губернатора Ставрополья, в 2021 году в модернизацию первичного звена оказания медпомощи направят 2,5 миллиарда рублей. Особое внимание уделят развитию системы реабилитации после тяжелых заболеваний.Также Владимиров рассказал, что в нашем регионе построят 29 новых поликлиник и ФАПов, отремонтируют 97 поликлинических учреждений, приобретут 104 единицы медицинского транспорта и на 193 миллиона обновят тяжелое оборудование.