На Ставрополье закупят 40 троллейбусов и 27 трамваем для местного парка общественного транспорта. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров во время пресс-конференции.Глава края отметил, что хочет сделать троллейбусы и трамваи достойными конкурентами автобусов и маршруток. Деньги на покупку транспорта могут выделить из федерального бюджета.Напомним, в 2020 году Ставропольский троллейбусный парк и трамвайное предприятие Пятигорска стали собственностью края. Еще идет процесс приема-передачи имущества организаций на баланс региональных властей. Заведовать трамваями и троллейбусами будет одно предприятие.