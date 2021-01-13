Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал о сложном течении коронавируса у него. Жуткой историей своего заболевания градоначальник поделился в соцсетях.- Я реально понимаю последствия и сложности этого заболевания. За непродолжительный период я успел дважды попасть в больницу. Прошел путь от двухсторонней пневмонии до пневмоторакса. Побывал и на операционном столе, и в реанимации, и в больничной палате. Ничего в этом хорошего нет. Повторять этого у меня желания нет, - сказал Ворошилов.Таким образом мэр Пятигорска убеждал своих подписчиков адекватно относиться к прививке от коронавируса. Чиновник планирует тоже сделать ее, но через 6 месяцев - когда пройдет курс реабилитации.Напомним, в середине ноября Ворошилов объявил о своем заболевании. Уже через пару дней появилось сообщение, что мэр города-курорта экстренно госпитализирован. Мужчину выписали только через две недели.В среду губернатор Владимир Владимиров рассказал журналистам, что у мэра Пятигорска во время лечения лопнуло легкое. Его удалось спасти только благодаря своевременной помощи медиков.