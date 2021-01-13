В Пятигорске скончался заслуженный учитель РСФСР и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Кобрин. Об этом сообщил мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.Мужчина закончил пятигорскую школу в 1943 году. Потом его отправили воевать против милитаристской Японии в составе саперного батальона. Служил в инженерных войсках Красной Армии.В 1954 году Кобрин окончил историческое отделение Пятигорского педагогического института.- Почти полвека проработал в сфере образования, стал автором более десятка книг о военных и мирных годах Пятигорска, никогда не оставался в стороне от общественной жизни города и края. В любое время, в любых обстоятельствах к нему можно было обратиться за советом и поддержкой, - написал Ворошилов.Ветерану было 95 лет.