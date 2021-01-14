На Ставрополье от коронавируса за сутки умерли семь человек. Об этом сообщает краевое управление Роспотребнадзора в сводной таблице.Всего в регионе зарегистрировано 827 летальных случаев. Больше всего смертей в Ставрополе (326), Шпаковском районе (54), Минводах (41), Буденновском районе (37) и Пятигорске (32). Единственной территорией без скончавшихся от коронавируса остается город Лермонтов.По данным на 14 января, зафиксированы 241 новый случай заражения. В общей сложности их - 38471. Лидерами по числу заболевших продолжают быть Ставрополь (6705), Буденновский район (2345), Невинномысск (1885), Георгиевский городской округ (1759) и Шпаковский район (1654).Выздоровели 34435 пациентов, за сутки с медицинского контроля сняли 309 человек. Самые высокие показатели у Ставрополя (6466 выписанных), Буденновского района (2253) и Невинномысска (1668).Больше информации об эпидобстановке в Ставропольском крае - по ссылке.