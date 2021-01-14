Роспотребнадзор опубликовал сводную таблицу по коронавирусу в районах и городах Ставрополья. \\"КП\\" выделила лидеров по показателям ведомства.Больше всего заболевших в Ставрополе - 6705 человек. На втором и третьем местах Буденновский район (2345) и Невинномысск (1885). Следом идут Георгиевский городской округ (1759), Шпаковский район (1654) и Пятигорск (1597). По данным на 14 января, за сутки коронавирус выявили у 241 жителя Ставрополья, всего известно о 38471 случаях заражения.По числу вылеченных больных лидирует Ставрополь, где с медицинского контроля сняли 6466 пациентов. В топ-5 также вошли Буденновский район (2253), Невинномысск (1668), Георгиевский городской округ (1656) и Пятигорск (1551). За день на Ставрополье выздоровели 309 пациентов. Всего врачи вылечили 34435 зараженных.В Ставрополе от вируса скончались 326 человек. В Шпаковском районе - 54, в Минводах - 41, в Буденновском районе - 37, в Пятигорске - 32. Всего на Ставрополье не смогли побороть инфекцию 827 человек - за сутки умерли семь пациентов.Полная информация об эпидобстановке в Ставропольском крае - по ссылке.