Больше всего новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Ставрополе и Невинномысске, следует из данных краевого управления Роспотребнадзора.В Ставрополе зарегистрировали 49 новых больных, в Невинномысске - 21. Больше девяти инфицированных за сутки обнаружили в Кочубеевском (12), Буденновском (10) и Левокумском (10) районах. В трех территориях - Изобильненском городском округе, Предгорном районе и Лермонтове - новых случаев не зарегистрировали.Лидером по числу заболевших остается Ставрополь (6705). Следом идут Буденновский район (2345), Невинномысск (1885) и Георгиевский городской округ (1759). В краевой столице также больше всего выздоровевших и умерших пациентов - 6466 и 326 соответственно.Вся информация об эпидобстановке в Ставропольском крае - по ссылке.