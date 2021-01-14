В Ставрополе с 1 января на 4% проиндексированы финансовые нормы питания отдельным категориям учащихся школ и воспитанников детских садов.Последний раз подобная индексация проводилась в 2015 году. Однако в последние месяцы было сделано все, чтобы бюджет города на 2021 год сохранил свою социальную направленность и индексация – один из таких шагов.По поручению мэра краевого центра, индексация теперь будет проводиться каждый год.Кстати, напомним, с нового учебного года все учащиеся с 1 по 4 классы обеспечены бесплатным питанием в школах Ставрополя. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. 42 школы Ставрополя получили на это деньги из федерального бюджета.Ранее губернатор края Владимир Владимиров на ежегодной конференции рассказал, что дистанционное обучение не станет препятствием для поступления в вузы.– Дистанционное обучение никак не повлияет на поступление в вузы. Как родитель, я бы, конечно, подумал, что стоит немного упростить эту систему. Как губернатор и человек, который хочет, чтобы дети пошли в лучшие учебные заведения, я думаю, что это точно не станет препятствием, – прокомментировал он.