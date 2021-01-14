Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал, что посетил Ставрополь для рабочей встречи с главой региона. Владимир Владимиров и он обсудили участие курорта в комплексной программе развития КМВ:- Пятигорску планируют выделить 9 млрд рублей на благоустройство курортной зоны, реконструкцию второй части Новопятигорского озера и строительства трех крупных транспортных объектов.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что мэр Пятигорска рассказал, как чуть не умер от коронавируса.- Я реально понимаю последствия и сложности этого заболевания. За непродолжительный период я успел дважды попасть в больницу. Прошел путь от двухсторонней пневмонии до пневмоторакса. Побывал и на операционном столе, и в реанимации, и в больничной палате. Ничего в этом хорошего нет. Повторять этого у меня желания нет, - сказал Ворошилов.