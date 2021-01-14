Жителя Георгиевского городского округа в июне 2020 года обвинили в уголовном преступлении и поместили в изолятор временного содержания станицы Незлобной.Будучи там, недовольный таким положением дел, злоумышленник во время оглашения заключения эксперта через окно приема пищи облил старшего следователя водой из кружки. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.Этим дебошир хотел показать свое недовольство происходящим.На этом разъяренный житель Георгиевска не остановился. Он разорвал на клочки заключение эксперта, надеясь уничтожить доказательства вины в совершении преступлений, а также избежать уголовной ответственности и наказания за совершенные им преступления.В итоге своим неадекватным поведением мужчина «заработал» себе еще одно уголовное дело.На этот раз за вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию. Теперь мужчине предстоит заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей, а также его ждут 250 часов обязательных работ.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье накажут сумасшедшего, захватившего в заложники сестру и детей. Напомним, что резонансный случай произошел 9 апреля прошлого года в Пятигорске.Тогда молодой мужчина, находясь в квартире своей сестры, захватил в качестве заложников хозяйку квартиры и двух ее маленьких детей.