На Ставрополье приступают к реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Владимир Владимиров провел совещание по программе модернизации первичного звена здравоохранения.В 2021 году в рамках программы в регионе построят 29 медобъектов, в основном фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий в небольших селах Ставрополья.Кроме того, запланирован ремонт 118 учреждений здравоохранения и реконструкция двух объектов.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья рассказал, что в регионе продолжает устойчиво работать система для оказания помощи больным с COVID-19. Одно из важных направлений – вакцинация населения.По словам Владимира Владимирова, край готов к началу масштабной вакцинации. Сейчас в регионе есть запас в объеме более четырех тысяч вакцин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.