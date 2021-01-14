На Ставрополье выздоровели от новой коронавирусной инфекции 34435 человек, 309 выписаны накануне. Лаборатории выполнили 1148296 исследований на коронавирус методом ПЦР, в минувшие сутки – 7549. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.За последние сутки диагноз подтвердился у 241 жителя региона. Число зараженных в крае достигло 38471, в том числе 3988 – среди детей, из которых уже выздоровели 3722.Под медицинским наблюдением в стационарах и на дому находятся 11784 человека.Известно, что лечение в стационаре получают 2194 пациента с подтвержденным коронавирусом: 293 – в тяжелом состоянии, в том числе 37 поддерживаются аппаратами ИВЛ; 1081 – в состоянии средней степени тяжести.Остальные чувствуют себя удовлетворительно. С медицинского наблюдения сняли 113671 человек. Пандемия унесла жизнь 827 человек, у которых коронавирус вызвал тяжелые осложнения.Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. В стационарах свободны 21% коек, развернутых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями.Реанимационные койки свободны на 27%.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Когда умрет – тогда и обращайтесь»: в Ставрополе у пенсионерки отказало сердце из-за несвоевременно оказанной медпомощиОдни медики отказали в госпитализации, назвав ее «плановой пациенткой», другие – уверили, что бабушку уже ничего не спасет (подробнее)