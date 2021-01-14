В Кабардино-Балкарии 424 человек ревакцинированы вторым компонентом препарата от коронавируса, рассказали в республиканском Минздраве. Всего прививку препаратом \\"Гам-Ковид-Вак\\" сделали 1170 жителей.Вакцинация проходит в трех пунктах: ГКБ №2 Нальчика, поликлиника №1 Нальчика и ГБУЗ «ММБ» в Нарткале. Привиться могут лица старше 18 лет. Для этого необходимо обраться к участковому терапевту, который после консультации даст направление.Тест на антитела советуют сдавать переболевшим коронавирусом более 6 месяцев назад. Если же гражданин перенес COVID-19 в течение последних 6 месяцев, пройти иммунизацию он может только при отсутствии антител.- В республику поступило 1442 дозы вакцины \\"Гам-Ковид-Вак\\", большая часть уже применена. В скором времени ожидается еще несколько траншей препарата, - комментируют в министерстве здравоохранения КБР. -