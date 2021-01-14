В 2021 году откроется еще один детский сад в Минеральных Водах – третий, который построили на КМВ с 2019 года. При этом в курортном регионе строится еще 2 детских садаНовый детский садик, расположенный в юго-восточной части города, отвечает современным требованиям. Об этом сообщил губернатор региона.Для полноценного развития детей там есть залы для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский и процедурный кабинеты. Предусмотрены игровые и спортивные площадки на открытом воздухе.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе с 1 января на 4% проиндексированы финансовые нормы питания отдельным категориям учащихся школ и воспитанников детских садов. Последний раз подобная индексация проводилась в 2015 году.Однако в последние месяцы было сделано все, чтобы бюджет города на 2021 год сохранил свою социальную направленность и индексация – один из таких шагов.