На территории Ставропольского края и Невинномысской епархии места омовения, где будет проходить освещение воды без массовых купаний, будут расположены на Холодных родниках (таманский лес), Родник «Корыта» 329 квартал, Источник «Серофима Саровского»,На территории Пятигорской епархии омовение будет проходить в Предгорном районе ст. Суворовская река Кума; пос. Подкумок река Подкумок; станица БекЕшевская река Подкумок; станица Боргустанская река Бугунта; пос. Иноземцево, Храм Успения Божией Матери и г. Железноводск Озеро «30 лет Победы».На остальной территории края традиционные купания отменены.Спасатели будут обеспечивать безопасность ставропольцев во время крещенских купаний. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.Чрезвычайное ведомство Ставрополья призывает местных жителей позаботиться о собственном здоровье и рекомендует воздержаться от посещения мест массового пребывания людей.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 19 января Русская Православная церковь отметит один из главных праздников – Крещение Господне. В Ставрополе также отметят этот праздник.По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла во всех храмах Ставропольской епархии 18-19 января пройдут праздничные богослужения с чином освящения воды.Однако, в связи с эпидемиологической обстановкой в стране и в мире церковь призывает всех, воздержаться от традиционного Крещенского погружения в воду.