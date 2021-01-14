Глава Кабардино-Балкарии, где задержали шестерых подозреваемых по делу о финансовой пирамиде, взял расследование преступления под контроль. Ранее, 11 января, Казбек Коков провел совещание с начальником Управления ФСБ России по КБР Сергеем Ворониным, министром внутренних дел республики Василием Павловым, прокурором Кабардино-Балкарии Николаем Хабаровым и руководителем республиканского СКР Андреем Потаповым. Главе доложили о предварительных результатах расследования и мерах, направленных на пресечение преступной деятельности и защите интересов населения.В полицию обратились больше 600 пострадавших от мошеннических действий с суммой ущерба свыше 200 млн рублей. При этом адвокат, консультирующий жертв пирамиды в разговоре с \\"КП-Северный Кавказ\\" признался, что многие боятся писать заявление, поэтому потерпевших по этому делу тысячи, с его слов, а ущерб миллиардный.Задержанные - блогеры, жительницы КБР в возрасте от 21 года до 34 лет. Мать одной из них - Бэллы Бифовой, находящейся сегодня в СИЗО, записала видеообращение пострадавшим вкладчикам. В нем Фатима Хацукова попросила прекратить нападки на ее семью и заявила, что если дочь действительно виновна, то понесет наказание.ЕЩЕ ПО ТЕМЕ«Не доводите до суицида!»: мать арестованного по делу о финансовой пирамиде блогера ответила обманутым вкладчикамВ Кабардино-Балкарии расследуют махинацию на сотни миллионов рублей (подробнее)