Инцидент случился в Ставрополе, утром 14 января. Так, на перекрестке проспекта Юности и улицы Бруснева произошла массовая авария с участием маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела ГИБДД.По данным ведомства, водитель автомобиля «Хендай Солярис» выехал на встречную полосу и врезался в «Хендай Крета».После этого «Солярис» по инерции продолжил движение и врезался сначала в металлическое ограждение, а потом — в автомобиль «Пежо».В этот же момент «Крета» протаранила маршрутку. Помощь понадобилась водителю «Соляриса» и пассажирке маршрутки.