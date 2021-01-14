По итогам 2020 года клиенты ВТБ в Ставропольском крае оформили порядка 4 тысячи ипотечных кредитов на 6,7 млрд рублей. Количество выдач по сравнению с 2019 годом выросло на 23%, а их объем - на 32%.Большим спросом у населения края в отчетном периоде пользовалась программа рефинансирования, в рамках которой более 1000 клиентов смогли улучшить условия по кредиту, а общий объем предоставленного финансирования составил 1,7 млрд рублей, что практически в 2,5 раза превышает показатель 2019 года.В общем объеме ипотечных продаж доля рефинансирования достигла 25%. По России в целом за прошлый год клиенты ВТБ оформили 354 тысячи ипотечных кредитов на 935 млрд рублей. Это крупнейший результат в истории банка, который почти на 40% превышает значения 2019 года.По расчетам ВТБ, всего российские банки в прошлом году выдали рекордные 4,2 трлн рублей ипотеки. Таким образом, ВТБ занимает около четверти на рынке жилищных кредитов в России. Ипотечный портфель ВТБ вырос за год на 18% и достиг 2 трлн рублей. Средний чек по ипотечному кредиту вырос на 8% и достиг 2,6 млн рублей.Основным драйвером роста ипотечных продаж стали кредиты с господдержкой. Клиенты ВТБ уже оформили в рамках льготной программы свыше 63 тысяч кредитов на сумму около 200 млрд рублей. Снижение ставок вызвало активный спрос заемщиков на программы рефинансирования своих кредитов. В прошлом году более 114 тыс. клиентов смогли снизить свои ставки в ВТБ и оформить ипотеку на 255 млрд рублей. Доля таких сделок достигла 27% по объему продаж против 13% за 2019 г.- Итоговые выдачи ипотечных кредитов в 2020 г. оказались даже выше наших ожиданий, составив рекордные для российского рынка 4,2 трлн рублей. ВТБ также показал крупнейший результат в своей истории, выдав почти триллион рублей ипотеки. В год пандемии этому способствовали цифровизация бизнеса (мы первыми на рынке провели полностью дистанционную сделку), снижение ставок, которое повлияло и на сокращение долговой нагрузки населения, крупнейший рост спроса на рефинансирование и, конечно, - льготная госпрограмма, - комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. - По нашей оценке, рынок пока далек от насыщения - отношение ипотеки к ВВП не превышает и 10%, а качество портфеля выше, чем по другим видам розничных кредитов. Уверен, что высокий спрос на ипотеку с господдержкой сохранится и в этом году, во многом - благодаря низкой ставке. Если действие льготной программы будет продлено, то у ипотечного рынка есть шансы на обновление рекорда продаж и в 2021 году, - добавил топ-менеджер ВТБ.