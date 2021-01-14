Ставропольцы стали реже поздравлять друг друга с Новым годом по телефону, но больше сидеть в соцсетях и чаще делать онлайн-покупки. Активность пользователей на новогодних каникулах проанализировала МТС.Живому голосу жители края стали предпочитать сообщение, да и социальная активность в связи с пандемией снизилась. Однако изменения сложно назвать серьезными. Количество телефонных звонков по сравнению с 2020 годом уменьшилось лишь 5%.А вот внимание к соцсетям увеличилось серьезно – на целых 40%! При этом самые большие объемы информации проходили через сети 4G. Такую активность легко связать с тем фактом, что на Ставрополье были частично отменены массовые мероприятия и люди стали больше времени проводить дома.Качество звонка тоже стало цениться выше. Так, количество звонков в сетях VoLTE, обеспечивающее наивысшее качество голосовой связи, увеличилось в эти праздники на 20%.Отметим, что среди видеохостингов первое место занимает Youtube, трафик на который вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Любимой соцсетью остается «ВКонтакте» – здесь рост составил 25%. А среди мессенджеров продолжает лидировать WhatsApp, трафик которого вырос на треть.Колоссальный рост зафиксирован в сфере онлайн-шоппинга. По сравнению с 2020 годом ставропольцы в семь раз чаще делали покупки в интернете! Любимыми товарами стали одежда и косметика. Популярность имели и смартфоны. Однако их стали гораздо реже покупать в кредит. Самой востребованной среди жителей края оказалась марка Xiaomi. Кроме того, существенно вырос спрос на услуги онлайн-кинотеатров.Поездки выходного дня в район Кавказских Минеральных Вод среди жителей края в новогодние праздники стали куда менее востребованы. Ставропольцы предпочитали отдыхать дома или путешествовать одним днем.Куда активнее были туристы. В 2021 году число пользователей МТС, приезжавших на праздники в города КМВ, выросло на 20%. Больше всего людей посетило Минеральные Воды. Но не чтобы задержаться, а для дальнейшего путешествия на горнолыжные курорты Северного Кавказа. На Ставрополье же излюбленными местом гостей края привычно стал Кисловодск.