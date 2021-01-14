Против экс-заместителя начальника Межрайонного отдела вневедомственной охраны завершили расследование уголовного дела.Он обвинялся в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.По данным ведомства, обвиняемый, занимая должность заместителя начальника межрайонного отдела вневедомственной охраны по Невинномысску, зная о том, что местный житель желает устроиться в МОВО по городу, в силу занимаемого служебного положения пообещал последнему оказать содействие при его трудоустройстве.Далее мужчина, введя в заблуждение потерпевшего о сложностях и проблемах, которые могут возникнуть при трудоустройстве, убедил передать ему 55 тысяч рублей.Так, совершенным преступлением местному жителю злоумышленник причинил значительный материальный ущерб на эту сумму.Уголовное дело направили в городской суд для рассмотрения по существу.