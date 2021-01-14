После новогодних каникул правоохранители Черкесска провели рейд по саунам в поисках нелегальных интим-услуг. «Охота оказалась успешной»: полицейские поймали пять девушек, занимающихся проституцией. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Против девушек легкого поведения составили протоколы по статье «Занятие проституцией». Теперь им грозят штрафы до двух тысяч рублей.Как сообщил собственный источник «КП-Северный Кавказ», среди девушек были жительницы Ставрополья, Адыгеи и уроженка Узбекистана.Правоохранители провели с ними профилактические беседы, убеждая их бросить незаконное занятие.