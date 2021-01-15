Синоптики прогнозируют сильное ухудшение погоды на Ставрополье. Данные опубликовал краевой Гидрометцентр.15 января станет на неопределенный срок последним днем с плюсовой температурой в некоторых территориях. Воздух в крае прогреется до 3 градусов, в Ставрополе - до нуля. Будут осадки в виде мокрого снега.В ночь на 16 января похолодает до -7 градусов. Осадки сократятся, но не прекратятся. Днем в некоторых районах будет ноль градусов, в остальных - минус.17 января ночью температура упадет почти до -8 градусов. Местами снег, усилится ветер до 14 метров в секунду.По данным на 14 января, снега в Ставропольском крае немного. Низкий уровень зафиксирован в Арзгирском, Александровском и Андроповском районе, а также в Георгиевском городском округе. Самый большой показатель у Минвод - у них 6-11 сантиметров, следует из данных Роспотребнадзора.