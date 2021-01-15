На Ставрополье за сутки зафиксировали семь летальных случаев от коронавируса. Об этом сообщил Владимир Владимиров.За время пандемии скончались 834 человека. Специалисты выявили 38709 больных, за сутки - 238. Побороть болезнь удалось 34679 пациентам.- Количество проведенных за вчера тестов на коронавирус составило свыше 7 тысяч. Всего выполнено более 1 миллиона 155 тысяч таких исследований. Они помогают выявлять новые случаи заражения, включая и те, что протекают бессимптомно, - написал губернатор.Отметим, что из-за эпидобстановки запрещаются крещенские купания.