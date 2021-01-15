На Ставрополье запретили проводить омовение из-за эпидобстановки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.- Традиционные купания на территории края отменены. Чрезвычайное ведомство Ставрополья призывает граждан позаботиться о собственном здоровье и рекомендует воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, - сказано в сообщении.Православные верующие могут взять святую воду. Ставропольская и Невинномысская епархия утвердила список мест, где будет проходить освещение.- На территории Ставропольского края и Невинномысской епархии будет проходить освещение воды без массовых купаний на Холодных родниках (таманский лес), Родник \\"Корыта\\" 329 квартал, Источник \\"Серофима Саровского\\", - сообщает МЧС.