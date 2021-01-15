В этом году свое 20-летие отмечает минерально-химическая компания российского предпринимателя и бизнесмена Андрея Мельниченко. Начать юбилейный год в «ЕвроХиме» решили по-особенному – холдинг запускает масштабную программу «20 добрых дел «ЕвроХима».Активисты, молодые специалисты и просто неравнодушные сотрудники предприятий химического холдинга от Ковдора до Невинномысска и от Усолья до Кингисеппа будут делать добрые дела для своих земляков. Какой будет эта помощь, каждый решит самостоятельно, а самым активным волонтерам в конце года вручат почетную награду – «Хрустальную гранулу».К слову, производитель удобрений всегда отличался внимательным отношением к регионам присутствия своих предприятий. В дополнение к реализации крупных социальных проектов в компании создали своё добровольческое движение. Еврохимовцы активно участвуют в различных мероприятиях, поддерживают городские инициативы, и в прошлом, нелегком для многих, 2020 году волонтерам тоже было, чем заняться.Добровольцы «Невинномысского Азота», входящего в Группу «ЕвроХим», в период распространения коронавирусной инфекции оказывали помощь пожилым людям, тем, кто оказался в самоизоляции, доставляли продуктовые наборы в рамках акции «Доброе сердце!», поздравляли ветеранов в преддверии Дня Победы, передавали медицинским и жилищно-коммунальным учреждениям средства защиты и средства дезинфекции. Такая самоотверженная работа волонтеров высоко оценена Президентом России Владимиром Путиным, Общественной палатой РФ и Министерством промышленности и торговли РФ.