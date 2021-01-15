Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в Ставрополе на Новый год. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.В соцсети выложили ролик, на котором неизвестный устроил пальбу в воздух. Жилец даже не стал выходить из дома. По факту в полицию поступило сразу несколько обращений.Стрелком оказался 53-летний ранее судимый мужчина. По его словам, он хотел показать друзьям, как умеет владеть оружием.Полицейские задержали виновника и изъяли у него карабин, патроны и гильзы. Против него возбуждено уголовное дело по статье \\"Хулиганство\\".