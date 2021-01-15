С 18 января на Ставрополье стартует массовая вакцинация от коронавируса. Об этом сообщил Владимир Владимиров в социальных сетях.- С ближайшего понедельника начинаем в крае массовую вакцинацию от COVID-19 - доступную для всех желающих. Организационная работа для этого завершается, - сообщил губернатор.Записаться на прививку можно через портал \\"Госуслуги\\", в МФЦ или по номеру \\"горячей линии\\" 122.- По мере поступления новых партий вакцины все больше и больше жителей нашего края смогут сделать прививку. Это важно, чтобы не пустить коронавирус в свою жизнь, - уверен Владимиров.По данным на 15 января, на Ставрополье коронавирусом заболели 38709 человек. Выздоровели 34679 пациентов, скончались - 834.