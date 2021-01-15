Автор пентаграммы около Владимирского собора в Ставрополе извинился перед горожанами. Видеообращение молодого человека опубликовали в социальных сетях.Пентаграмма появилась в городе в ночь на 11 января. Вместе с друзьями молодой человек начертил идеально ровный рисунок. А после сфотографировал его. Тот факт, что верхняя часть звезды смотрела на храм, указывал, что это пентаграмма была сатанинской. В видеообращении молодой человек развеял убеждение, что у группы были злые намерения.Часть жителей Ставрополя начала искать молодых людей. Остальные же их защищали, ссылаясь на то, что это была детская шалость.