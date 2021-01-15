Синоптики обещают серьезное похолодание на всей территории Ставропольского края. \\"КП\\" узнала, когда морозы закончатся.- До конца этой рабочей недели погода будет очень неустойчивой, с резкими перепадами. Осадки ожидаются почти каждый день. Погода будет меняться: то морозь, то оттепель. И туманы, и гололеды, и налипание мокрого снега - все эти неприятные погодные явления очень вероятны. С выходных до 20 числа ожидается настоящая зима. Ночью умеренные температуры, и днем тоже минус, - рассказала \\"КП\\" ведущий синоптик Ставропольского Гидрометцентра Светлана Пьянова.Уже в ночь на 16 января температура упадет до -7 градусов. Днем потеплеет до 1 градуса, но не везде - во многих районах на градусниках будет минус.В ночь на 17 января похолодает до -8 градусов. Утром начнется порывистый ветер до 18 метров в секунду. Температура не поднимется выше -1 градуса. Все эти дни будет идти снег.\\"КП\\" следит за прогнозом погоды и будет сообщать об изменениях