Количество пьяных аварий в 2020 году на Ставрополье снизилось на 21%. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.- Подобных результатов Госавтоинспекции региона удалось добиться проведением комплексных профилактических мероприятий, повсеместных отработок транспортных потоков, в том числе и при непосредственном участии общественности, - объясняют снижение числа в Госавтоинспекции.В 2020 году инспекторы выявили около 3 тысяч пьяных водителей и 620 водителей под наркотиками. Еще около 6 тысяч человек отказались проверяться на опьянение.- В отношении более тысячи граждан возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьей 264.1 УК РФ [Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию - Прим.]. 44 жителя края приговорены к лишению свободы за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, а еще 390 - к принудительным работам, - сказано в сообщении.